Байден разочарован тем, что в план помощи экономике не включат повышение оплаты труда

Президент США Джо Байден разочарован тем, что предложенное им увеличение минимальной оплаты труда до $15 в час в стране не войдет в пакет мер по стимулированию американской экономики. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.

Законопроект о мерах экстренного стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии в размере почти $2 трлн в понедельник был одобрен профильным комитетом Палаты представителей Конгресса США. В четверг независимый эксперт Сената Конгресса США по процедурным вопросам Элизабет Макдонаф вынесла решение, согласно которому положение о повышении минимальной оплаты труда до $15 в час на данный момент не может быть включено в законопроект. Причиной этого является то, что демократы пытаются принять его по упрощенной процедуре, предусмотренной для касающихся бюджета инициатив. Это может позволить им обойти противодействие со стороны республиканцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как говорится в заявлении, Байден "с уважением относится" к решению Макдонаф и к принятым в Сенате Конгресса США правилам. Президент США "будет работать с лидерами Конгресса, чтобы определить дальнейшие действия", отмечается в документе. Байден также призвал законодателей без промедления одобрить указанный пакет мер.

Программа предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией нового коронавируса. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.

Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, администрация США считает, что итоговый объем экономических мер должен приближаться к $1,9 трлн, так как этот показатель больше соответствует масштабу вызванного пандемией кризиса. Республиканцы настаивают на сокращении этих расходов.