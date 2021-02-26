В ООН назвали Сальвадор первой в Центральной Америке страной, свободной от малярии

Руководство Сальвадора сумело полностью ликвидировать распространение малярии на территории республики, что сделало ее первой в Центральной Америке страной, свободной от этой болезни. Об этом в четверг сообщается на сайте ООН.

"Стране удалось добиться устойчивого снижения заболеваемости в течение последних 30 лет, за исключением вспышки в 1996 году. Число случаев заражения сократилось с 9 тыс. в 1990 году до 26 в 2010 году, затем автохтонных случаев заражения зарегистрировано не было, - отмечает организация. - Таким образом, Сальвадор присоединяется к ряду других латиноамериканских стран, включая Парагвай и Аргентину, которым также удалось ликвидировать болезнь на своей территории",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Малярия - это острое инфекционное заболевание. Его возбудители - малярийные плазмодии (паразитические простейшие рода Plasmodium), которые попадают в кровь человека после укуса малярийного комара. Первые симптомы болезни - лихорадка, головная боль, рвота - появляются через 7-15 дней после заражения. Малярия встречается преимущественно в странах тропического и субтропического пояса, где проживает примерно 40% населения мира.