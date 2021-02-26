“Рома” вышла в 1/8 финала Лиги Европы, “Хоффенхайм” выбыл из борьбы

“Рома” вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Как передает «Арменпресс», в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы “Рома” в Риме принимала “Брагу” и одержала победу со счетом 3:1. В составе “волков” отличились Эдин Джеко, Карлес Перес и Борха Майораль.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян не был в стартовом составе “Ромы”, но вышел на замену на 77-й минуте.

Немецкий “Хоффенхайм”, в котором выступает полузащитник сборной Армении Саркис Адамян, выбыл из дальнейшей борьбы, уступив норвежскому “Мольде” со счетом 5:3.