Призываем разрешить ситуацию мирным путем: Госдеп США обратился к ситуации в Армении

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс коснулся внутриполитических развитий в Армении, призвав все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от шагов, которые могут привести к насилию. Как передает «Арменпресс», на брифинге Нед Прайс заявил, что они в курсе последних развитий в Армении и сблизи следят за ситуацией.

“Призываем все стороны воздерживаться от каких-либо насильственных действий. Мы напоминаем всем сторонам о демократических принципах и о том, что Вооруженные силы не должны быть вовлечены во внутриполитические процессы. Продолжаем поддерживать демократию и суверенитет Армении. Мы призываем все стороны разрешить ситуацию мирным путем, уважая верховенство закона. Мы продолжим следить за ситуацией сблизи”, - сказал он.