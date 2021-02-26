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МО Армении опровергло информацию о провокациях со стороны ВС Азербайджана на границе с Нахиджеваном

МО Армении опровергло информацию о провокациях со стороны ВС Азербайджана на границе с Нахиджеваном

Министерство обороны Республики Армения опровергло распространенную информацию о провокациях со стороны азербайджанских Вооруженных сил на приграничном участке Армении с Нахиджеваном. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Министерства обороны Армении․

“Ряд СМИ широко распространяют информацию некоторых пользователей Facebook о провокациях со стороны азербайджанских Вооруженных сил на границе Армении с Нахиджеваном.

Информация не соответствует действительности. Вновь призываем воздерживаться от распространения дезинформации”.


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