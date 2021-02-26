МО Армении опровергло информацию о провокациях со стороны ВС Азербайджана на границе с Нахиджеваном
00:12, 26 Февраль, 2021
Министерство обороны Республики Армения опровергло распространенную информацию о провокациях со стороны азербайджанских Вооруженных сил на приграничном участке Армении с Нахиджеваном. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Министерства обороны Армении․
“Ряд СМИ широко распространяют информацию некоторых пользователей Facebook о провокациях со стороны азербайджанских Вооруженных сил на границе Армении с Нахиджеваном.
Информация не соответствует действительности. Вновь призываем воздерживаться от распространения дезинформации”.
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