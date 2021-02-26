Газета “Айастани Анрапетутюн”: В один прекрасный день мы вернем свои долги...

“... Армянский народ, если ты сообща не ответишь на мой призыв, если ты не осознаешь тот черный сон смерти, который витает над армянским народом, не воспримешь создавшийся тяжелый миг, то забери мое имя, данное моим отцом. Ты не будешь иметь права забрать мое тело и оплакивать меня. Пусть меня похоронит тот казак, который вчера бился рядом со мной и обнимал армянских сирот, оставшихся в полях”, - 1918 году этим призывом к армянскому народу обратился полководец Андраник. Вчера Андранику Озаняну исполнилось 156 лет.

К сожалению, слова великого генерала актуальны и сегодня. На разных этапах истории нам не раз приходилось сталкиваться с трудностями, последствия которых не всегда были успешными. За нашу безмятежность мы платили чрезвычайно тяжелой ценой - человеческими, территориальными потерями, однако и во все времена и сегодня воспрянуть с коленопреклоненного состояния нам помогут вера в будущее и непоколебимая готовность и воля действовать во имя этого будущего”.

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