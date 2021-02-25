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Действующий председатель ОБСЕ призвала к мирному разрешению ситуации в Армении

Действующий председатель ОБСЕ призвала к мирному разрешению ситуации в Армении

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразил обеспокоенность в связи с развитием событий в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом Линде написала на своей странице в Twitter.

«Я призываю все стороны действовать мирно в соответствии с обязательствами ОБСЕ в отношении демократических процессов и верховенства закона. Ситуация должна быть разрешена без насилия», - написала Линде.


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