Действующий председатель ОБСЕ призвала к мирному разрешению ситуации в Армении

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразил обеспокоенность в связи с развитием событий в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом Линде написала на своей странице в Twitter.

«Я призываю все стороны действовать мирно в соответствии с обязательствами ОБСЕ в отношении демократических процессов и верховенства закона. Ситуация должна быть разрешена без насилия», - написала Линде.