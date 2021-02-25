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Инженерно-саперными группами в Арцахе от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 506 га территории

Инженерно-саперными группами в Арцахе от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 506 га территории

Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, за сутки очищено 15 га территории, 6 км дорог, 9 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 32 взрывоопасных предмета. 

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 506 га территории, 468 км дорог, 1 476 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 923 взрывоопасных предмета.


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