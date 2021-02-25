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По Конституции президент может в трехдневный срок возвратить акт со своими возражениями

По Конституции президент может в трехдневный срок возвратить акт со своими возражениями

Согласно статье 139 Конституции Республики Армения, президент Республики при осуществлении своих полномочий издает указы и распоряжения, и может в трехдневный срок возвратить соответствующий акт со своими возражениями в орган, представивший предложение или обратившийся с ходатайством.

Премьер-министр Никол Пашинян предложил президенту Армену Саркисян отправить в отставку начальника Генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, так как по статье 133 Конституции Республики Армения, президент по предложению премьер-министра в установленных законом случаях и порядке назначает и освобождает высший командный состав вооруженных сил и других войск.

Известно, что президент получил предложение премьер-министра, но еще не подписал соответствующий указ.

Согласно части 2 статьи 139 Конституции Республики Армения, президент Республики в случаях, установленных статьями 131-137, частью 3 статьи 155, частями 3, 4, 6 и 7 статьи 166 Конституции, может в трехдневный срок возвратить соответствующий акт со своими возражениями в орган, представивший предложение или обратившийся с ходатайством. Если компетентный орган эти возражения не принимает, то президент Республики подписывает соответствующий акт или обращается в Конституционный Суд.

Согласно части 3 той же статьи, если президент Республики не выполняет требований, установленных частью 2 данной статьи, то соответствующий акт в силу права вступает в силу.


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