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Инициированное оппозицией внеочередное заседание НС не состоялось

Инициированное оппозицией внеочередное заседание НС не состоялось

Внеочередное заседание Национального Собрания, инициированное фракциями «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения», не состоялось. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила депутат от «Процветающей Армении» Ивета Тоноян во время митинга у здания Национального собрания.

«Заседание НС должно было состояться в 18:00, но ни один из депутатов правящей фракции на заседании не присутствовал. Это означает, что это правительство исключает цивилизованный путь своего ухода », - сказала Ивета Тоноян.


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