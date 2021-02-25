Пашинян поговорил о «сдаче земель», требованиях об отставке и побеге его семьи из страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся обвинений бывших властей в адрес его правительства в том, что последние «сдали земли». Как сообщает Арменпресс, на митинге, созванном им на площади Республики, Пашинян отметил, что его обвиняют в сдаче земель, но всего несколько дней назад третий президент Серж Саргсян заявил, что сам согласился передать 7 районов Азербайджану.

«Если вы уже обо всем договорились или вели там переговоры об этом, публично признались, что приняли эти условия и считали, что это хорошее решение, почему вы обвиняете нас в сдаче земель? Выступили бы с открытым письмом, сказали бы: иди, подпиши эту бумагу.

Признались бы народу, что достигли этой точки, что вам нужно сдать все, и сказали бы нам пойти и подписать этот документ. Мы сказали, что намерены защищать нашу страну, наше достоинство, нашу Родину, и мы полагались на нашу армию, мы верили в нашу армию, мы все еще верим в нашу армию», - сказал премьер-министр.

Премьер также признался, что много думал об отставке после войны. «Но я не стал премьер-министром Республики Армения добровольно, народ решил, что я должен стать премьер-министром Республики Армения, народ должен решить вопрос о моей отставке», - сказал Пашинян.

Коснувшись озвучиваемой информации о том, что он и его семья якобы «собираются бежать из Армении», Пашинян опроверг это и сказал: «Даже если вы примете самое суровое решение против нас, вы имеете на это право, и не так, что мы не ошибались», - сказал он.

Он напомнил, что во время революции говорилось, что это должна быть резолюция любви и солидарности, и у каждого должен быть шанс. «Ни в чьем отношении мы не устроили вендетты, но кто и как мог, ударял нас в спину, судьи, государственные чиновники, кто и как мог, так и ударял в спину.

И во время войны они каждый день мечтали о нашем поражении, чтобы 9 ноября войти в здание правительства и взять себе власть народа. Мы мечтали и делали все для победы, они мечтали о поражении, потому что они уже проиграли в своем уме, они уже проиграли на бумаге, поэтому они и шли к солдатам, говорили, что эти земли уже проданы, все подстроено, бороться бессмысленно, убегайте», - сказал Пашинян.