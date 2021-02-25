Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-02-21

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 25 февраля, курс доллара США вырос на 0.52 драмa и составил 526.97 драм. Курс евро вырос на 3.59 драмa и составил 643.96 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.16 драм. Курс британского фунта вырос на 1.32 драмa и составил 746.93 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 167.29 драмa и составила 30293.15 драм. Цена серебра сократилась на 3.26 драмa и составила 470.07 драм. Цена платины сократилась на 131.56 драмa и составила 21042.56 драм.