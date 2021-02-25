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В Черное море вошли два корабля НАТО

В Черное море вошли два корабля НАТО

Силы Черноморского флота РФ приступили к слежению за тральщиками ВМС Испании и ВМС Греции, зашедшими в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков-искателей мин "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.


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