В Черное море вошли два корабля НАТО

Силы Черноморского флота РФ приступили к слежению за тральщиками ВМС Испании и ВМС Греции, зашедшими в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков-искателей мин "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.