В ВОЗ не берутся предсказывать сроки окончания пандемии

Эксперты пока не могут предсказать, когда именно завершится пандемия COVID-19, можно лишь предположить, что в начале 2022 года влияние новой коронавирусной инфекции не будет нарушать жизнь всего общества. Об этом рассказал в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

"Никто не может предсказать курс пандемии. Как рабочая версия, я могу предположить, что в начале 2022 года мы разделаемся с разрушительными вмешательствами пандемии, но вирус останется. Все будет зависеть от нашего индивидуального и коллективного поведения. Когда я говорил, что худшее позади, я имел в виду, что 2020 год был terra incognita: у нас была политическая темнота, научная неизвестность, но я не говорил, что все пройдет за пару месяцев, так как этого не может предсказать никто", - отметил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На сегодняшний день в Европейском регионе ВОЗ зарегистрировано около 38 млн случаев COVID-19, а также 850 тыс. жертв нового коронавируса. Вирус SARS-CoV-2 продолжает распространяться высокими темпами по Европе, при этом особое беспокойство вызывают два мутировавших варианта, которые продолжают вытеснять другие штаммы.