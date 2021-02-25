Власти Армении высоко ценят службу армии: премьер-министр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценивает службу Армянской армии. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на митинге, который он созвал на площади Республики.

Он разъяснил, что произошло в отношениях между правительством и Вооруженными силами после 2018 года. «Наше правительство ничего не жалело для Вооруженных сил, всего за год, в 2019 году мы увеличили военные расходы и оборонный бюджет на 50 млрд драмов, мы повысили зарплаты всем офицерам, всем рядовым, контрактникам. И мы сделали это, чтобы сказать, что ценим службу нашей армии.

Но да, не следует скрывать, что, к сожалению, власти, которые в течение долгих лет богатела за счет армии, все еще имеет несколько ставленников в Вооруженных силах, и эти ставленники должны немедленно уйти», - сказал премьер.

Пашинян отметил, что эти люди на площадях пытаются обвинить его в измене: «А как это по призыву предателя такое количество людей пришли на площадь?»