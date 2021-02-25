Сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно политическим путем: ППА

“Политический совет партии “Процветающая Армения” выступил с обращением, в котором подчеркивается, что страна и государство переживают решающий переломный момент. Как сообщает «Арменпресс», в обращении говорится, что заявление Генштаба о том, что Вооруженные силы Республики Армения за народ, за государственность, является поворотным моментом, и сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно политическими средствами.

Партия “Процветающая Армения” (ППА) призывает премьер-министра Никола Пашиняна не доводить страну до гражданской войны. Отмечается, что у Никола Пашиняна есть последняя возможность уйти политическим путем без потрясений.

“Мы не позволим, чтобы в нашей стране руками армянина пролилась армянская кровь, мы не позволим, чтобы человек, страдающий манией продления своей власти, привел наших соотечественников к столкновениям. Мы теряем государственность.

Мы призываем СНБ Республики Армения, Полицию Республики Армения, все другие правоохранительные органы не выступать против своего народа, не становиться инструментом сохранения власти одного человека. Сложившуюся ситуацию нужно решать исключительно политическими средствами. Мы на стороне народа, мы в нашей стране сделаем все для обеспечения мирной передачи власти”, - говорится в заявлении.

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении 25 февраля выступил с заявлением, потребовав отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства.

Премьер-министр заявил, что требование Генштаба он считает попыткой военного переворота, призвав своих сторонников собраться на площади Республики Еревана.