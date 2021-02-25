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Ара Айвазян проинформировал Сергея Лаврова о последних развитиях в Армении

Ара Айвазян проинформировал Сергея Лаврова о последних развитиях в Армении

25 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяна.

А.Г.Айвазян информировал о последнем развитии событий в Республике. С российской стороны подчеркнули, что рассматривают ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитывают на ее урегулирование в мирном русле.


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