Ара Айвазян проинформировал Сергея Лаврова о последних развитиях в Армении

25 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяна.

А.Г.Айвазян информировал о последнем развитии событий в Республике. С российской стороны подчеркнули, что рассматривают ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитывают на ее урегулирование в мирном русле.