Ара Айвазян проинформировал Сергея Лаврова о последних развитиях в Армении
15:45, 25 Февраль, 2021
25 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяна.
А.Г.Айвазян информировал о последнем развитии событий в Республике. С российской стороны подчеркнули, что рассматривают ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитывают на ее урегулирование в мирном русле.
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