Араик Арутюнян подписал указ об утверждении состава ЦИК Арцаха

25 февраля Президент Республики Арцах Араик Арутюнян согласно требованию закона подписал указ об утверждении состава Центральной избирательной комиссии Республики Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.

Согласно указу, представителями президента в ЦИК Арцаха назначены Араик Левонвч Лазарян, Тиран Ваграмович Атанесян и Сиран Айкович Аветисян. От блока партий “Свободная Родина - Объединенный гражданский союз” представителем назначена Шахраманян Ануш Зармиковна, от партии “Единая Родина” - Абгарян Инна Артуровна, от партии “Справедливость” - Согомонян Микаел Симонович, от партии “Армянская революционная федерация Дашнакцутюн” - Сулейманян Амест Эдуардовна, от фракции партии “Демократическая партия Арцаха” - Арушанян Егише Завенович.

Согласно законодательному регулированию, первое заседание Центральной избирательной комиссии состоится на следующий день после опубликования указа, в 12:00.