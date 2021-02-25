Участники “Движения за спасение Родины” проводят митинг на площади Свободы
ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На площади Свободы стартовал митинг, организованный “Движением за спасение Родины”.
Как сообщает «Арменпресс», член АРФД Гегам Манукян призвал собравшихся пригласить на площадь Свободы свои семьи, родственников и друзей.
Он заявил, что они не поддадутся никаким провокациям, добавив, что сотрудники правоохранительных органов обязаны пресекать все попытки провокаций. «В этих условиях военного положения правоохранители, принявшие присягу на верность служению Родине, в условиях этого военного положения, должны стоять рядом с высшим командным составом, полковниками генералов Армянской армии, начальником Генштаба, заместителями начальников, командирами корпусов и присоединиться к требованию об отставке Никола Пашиняна», - сказал Манукян.
Гегам Манукян также обратился к Службе национальной безопасности с просьбой встать рядом с командованием армии.
Член АРФ Дашнакцутюн Арцвик Минасян отметил, что сегодня они стали свидетелями заявления армянской армии о поддержке своего народа, подчеркнув, что они поддерживают армянскую армию.
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