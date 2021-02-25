Brent подорожала до $67,19 за баррель

Котировки нефти растут в четверг на ожиданиях роста спроса на топливо, которые отодвинули на второй план данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

К 8:22 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,22%), до $67,19 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,67 (2,6%), до максимальных с начала января 2020 года $67,04 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,04 (0,06%), до $63,26 за баррель. За предыдущие торги контракт подорожал на $1,55 (2,5%), до $63,22 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это максимальный уровень на закрытие торгов с 6 января прошлого года.

Минерго США в среду сообщило, что на предыдущей неделе запасы нефти в стране выросла на 1,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 6,5 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозировали их сокращение на 4,8 млн баррелей.