В Русском драматическом театре им. Станиславского ожидаются четыре премьеры

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. в Русском драматическом театре им. Станиславского активный этап работы. Театр не только восстановил прошлогодние спектакли, но и готовится к премьерным показам.

Как сообщила на пресс-конференции в пресс-зале «Арменпресс» директор Русского драматического театра им. Станиславского Марианна Мхитарян, первая премьера состоится 20-21 марта.

«Мы уже готовимся. Молодой режиссер Нора Григорян ставит спектакль «Любовь». Думаю, это привлечет нашу аудиторию, особенно молодежь. Зрителям будет представлена классическая работа Мольера «Поступки Скапена» в постановке художественного руководителя театра Карена Нерсисяна. Здесь задействован молодежный состав театра», - сказала Марианна Мхитарян. Художественный руководитель театра поставит еще один спектакль, который называется «Академия смеха». В июне И. Арутюнян поставит новую версию спектакля Дж. Ортона «Что увидел дворецкий» который много лет назад назад имел успех в театре.

Марианна Мхитарян отметила, что отклик публики не запоздал, залы уже заполнены.

«Людям нужны новые культурные потрясения. Да, театр - это терапия, которая сейчас нужна нашему народу. Видя переполненные залы и реакцию, я понимаю, что нужно ставить спектакли», - сказала Марианна Мхитарян.

Проведена большая работа по улучшению условий в театре и она будет продолжаться. Установлена новая система отопления, вентиляции и охлаждения. Звуковое оборудование было переоснащено. Название театра заглавными буквами будет размещено в передней части здания театра, что придаст входу неповторимый вид. По словам Марианны Мхитарян, публика чувствует себя комфортно. Обогащается и оборудуется театральная библиотека. Вскоре она пополнится богатым и многотомным собранием книг народного артиста РА Ерванда Казанчяна.