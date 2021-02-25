В Армении должна быть атмосфера братства: Пашинян призывает исключить инциденты

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывает договориться, что во время его митинга не будет столкновений, все проявят сдержанность. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сказал об этом в ответ на вопросы журналистов перед зданием правительства, а также объявляя через громкоговоритель собравшимся.

Касаясь вопроса, видит ли он опасность столкновений, премьер-министр сказал. «Опасность существует всегда, обстановка напряжена. Но мы все должны согласиться с тем, что в Армении такого не произойдет. Самое главное, что мы все спокойны, у нас нет врага внутри Армении, это самое важное. Но есть вопросы, которые необходимо обсудить, и цель нашей сегодняшней встречи - обсудить эти вопросы», - сказал он.

На вопрос, кому сейчас подчинены Вооруженные силы, премьер-министр ответил, что Вооруженные силы подчинены народу Армении, премьер-министру, другого варианта нет.

Касаясь вопроса о том, миновала ли опасность переворота или существует, Пашинян сказал, что, по его мнению, опасность переворота в значительной степени управляема. "Я думаю, что это эмоциональная реакция. И мы не должны жестко обращаться с нашими братьями, они просто привлекли некоторых из наших друзей, но даже те, кого я решил уволить, все мои братья, они наши братья, они солдаты отечества, так что будьте спокойны», - Пашинян сказал.

Премьер-министр подчеркнул, что ничего другого, инцидента или иной ситуации. «В Армении должна быть атмосфера братства, что не означает, что не будет никаких политических дебатов, никаких разговоров», - сказал он, призвав, что никаких инцидентов не будет зарегистрировано.

Касаясь других вопросов, он сказал, что не уверен, что его отставка может стать решением вопроса. «Я внес несколько предложений, но, к сожалению, они были отклонены. Я считаю, что власть народа должна быть сохранена и защищена», - сказал Пашинян и пообещал более подробно выступить в 16:00.

Премьер-министр гуляет по улицам центра Еревана, отмечая, что в 16:00 в он на площади Республики объяснит суть проблемы, того, что произошло. Рядом с Пашиняном - его сын Ашот Пашинян. Премьер-министр подчеркнул, что внутри Армении не может быть конфликта.