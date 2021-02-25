Процессы должны оставаться в рамках конституционности: заявление партии «Просвещенная Армения»

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Совет партии «Просвещенная Армения» выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что политический кризис в стране углубляется, и существует необходимость немедленно вернуть процессы на политический уровень. Как сообщает «Арменпресс», в распространенном партией заявлении отмечается, что в противном случае велик риск столкновений.

Отмечается, что процессы должны оставаться в рамках конституции must должна происходить смена правительства.

Партия «Просвещенная Армения» считает, что разрешение кризиса без отставки премьер-министра уже невозможно.

Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения 25 февраля выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Премьер-министр РА заявил, что считает происходящее попыткой военного переворота, призвав своих сторонников собраться на площади Республики Еревана. Премьер-министр РА выступит с речью на Площади Республики в 16:00.