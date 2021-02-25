Пашинян пояснил, какие вопросы он собирается решать во время митинга на площади Республики

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян считает сохранение гражданской власти народа важнейшим вопросом на данный момент, подчеркнув, что описывает происходящее как попытку военного переворота. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сообщил об этом в прямом эфире "Facebook".

«Вы знаете, что я взял на себя всю ответственность за случившееся, я постарался сделать все, чтобы сам ответить на все вопросы. Но мы достигли стадии, когда, к сожалению, мы не можем не задавать вопросы некоторым из наших высокопоставленных военных, потому что, если мы хотим, чтобы была известна вся правда о войне, мы не можем не задавать вопросы некоторым из наших высокопоставленных военных чиновников. Но некоторым нашим уважаемым генералам не нравится, что у нас, у общественности, у гражданских властей, у правительства могут быть свои вопросы по некоторым эпизодам. Но это неизбежно. Это не означает, что в результате ответов на эти вопросы должно что-то произойти. Но нам нужно знать ответы на ряд вопросов, ответы на конкретные боевые, военные эпизоды. Нам нужно понять связи, которые существовали между некоторыми высокопоставленными офицерами и некоторыми политическими кругами, которые были в контакте с армией во время войны, и вместо того, чтобы говорить «ведите свои сражения», они постоянно настаивали на решении проблемы власти. Я даже не говорю о попытке государственного переворота 9 ноября, когда выяснилось, что есть круги, которые хотят напасть на высокопоставленных государственных чиновников и отомстить, чтобы вся правда о войне не раскрылась», - сказал премьер-министр.

Он добавил, что по этим вопросам приглашает горожан на площадь Республики. «Прежде всего, хочу призвать к спокойствию, то есть не предпринимать каких-либо резких действий, а просто выйти на площадь Республики в качестве участника мирного гражданского собрания. Я хочу призвать наших военнослужащих продолжать выполнять свои оборонные функции в Республике Армения, чтобы, если они не потеряли бдительность, все было под контролем, все было под контролем наших солдат, мы не должны допускать никаких действий, которые противоречат служебным процессам", - сказал он.

Он счел важным заявить о недопустимости участия вооруженных сил и армии в политике и выступлений с политическими оценками. «Мы не говорим обо всех наших военнослужащих, большинство из них просто подчинялось приказам своего начальства. Я хочу подчеркнуть, что министр обороны выше их, премьер-министр выше их, и военные обязаны подчиняться законным приказам, инструкциям, данным вышестоящими», - сказал Никол Пашинян.

Он выразил надежду и уверенность, что эта ситуация будет преодолена в соответствии с законодательством РА.

«То есть в ближайшее время мы назначим нового начальника Генштаба Вооруженных Сил и нового заместителя начальника Генштаба. Теперь министру обороны поручено выполнять все свои функции, выполнять свои служебные обязанности, обеспечивать нормальную работу Вооруженных сил. Я приглашаю всех вас на площадь Республики, чтобы поговорить о том, что мы должны сделать, выступить перед вами, решить ряд неотложных и интересных вопросов», - заключил Пашинян.