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Пашинян пояснил, какие вопросы он собирается решать во время митинга на площади Республики

Пашинян пояснил, какие вопросы он собирается решать во время митинга на площади Республики

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян считает сохранение гражданской власти народа важнейшим вопросом на данный момент, подчеркнув, что описывает происходящее как попытку военного переворота. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сообщил об этом в прямом эфире "Facebook".

«Вы знаете, что я взял на себя всю ответственность за случившееся, я постарался сделать все, чтобы сам ответить на все вопросы. Но мы достигли стадии, когда, к сожалению, мы не можем не задавать вопросы некоторым из наших высокопоставленных военных, потому что, если мы хотим, чтобы была известна вся правда о войне, мы не можем не задавать вопросы некоторым из наших высокопоставленных военных чиновников. Но некоторым нашим уважаемым генералам не нравится, что у нас, у общественности, у гражданских властей, у правительства могут быть свои вопросы по некоторым эпизодам. Но это неизбежно. Это не означает, что в результате ответов на эти вопросы должно что-то произойти. Но нам нужно знать ответы на ряд вопросов, ответы на конкретные боевые, военные эпизоды. Нам нужно понять связи, которые существовали между некоторыми высокопоставленными офицерами и некоторыми политическими кругами, которые были в контакте с армией во время войны, и вместо того, чтобы говорить «ведите свои сражения», они постоянно настаивали на решении проблемы власти. Я даже не говорю о попытке государственного переворота 9 ноября, когда выяснилось, что есть круги, которые хотят напасть на высокопоставленных государственных чиновников и отомстить, чтобы вся правда о войне не раскрылась», - сказал премьер-министр.

Он добавил, что по этим вопросам приглашает горожан на площадь Республики. «Прежде всего, хочу призвать к спокойствию, то есть не предпринимать каких-либо резких действий, а просто выйти на площадь Республики в качестве участника мирного гражданского собрания. Я хочу призвать наших военнослужащих продолжать выполнять свои оборонные функции в Республике Армения, чтобы, если они не потеряли бдительность, все было под контролем, все было под контролем наших солдат, мы не должны допускать никаких действий, которые противоречат служебным процессам", - сказал он.

Он счел важным заявить о недопустимости участия вооруженных сил и армии в политике и выступлений с политическими оценками. «Мы не говорим обо всех наших военнослужащих, большинство из них просто подчинялось приказам своего начальства. Я хочу подчеркнуть, что министр обороны выше их, премьер-министр выше их, и военные обязаны подчиняться законным приказам, инструкциям, данным вышестоящими», - сказал Никол Пашинян.

Он выразил надежду и уверенность, что эта ситуация будет преодолена в соответствии с законодательством РА.

«То есть в ближайшее время мы назначим нового начальника Генштаба Вооруженных Сил и нового заместителя начальника Генштаба. Теперь министру обороны поручено выполнять все свои функции, выполнять свои служебные обязанности, обеспечивать нормальную работу Вооруженных сил. Я приглашаю всех вас на площадь Республики, чтобы поговорить о том, что мы должны сделать, выступить перед вами, решить ряд неотложных и интересных вопросов», - заключил Пашинян.


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