В Китае отреагировали на появление эсминца США в Тайваньском проливе

В Китае выразили протест в связи с проходом американского эсминца через Тайваньский пролив, назвав действия США попыткой подорвать стабильность в регионе. Как передает Арменпресс, об этом сообщают "Известия".

"Действия американского эсминца искусственно создают факторы риска, намеренно подрывают мир и стабильность в регионе. Мы выступаем решительно против этого", – приводит издание заявление официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Чжан Чуньхуэя.

В начале февраля СМИ также сообщали, что американский военный корабль прошел через Тайваньский пролив. Тогда в 7-м флоте США заявили, что эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke совершил стандартную перевозку груза по водному пути между Китаем и Тайванем.

По данным зарубежных СМИ, американские боевые корабли регулярно проводят учения по навигации в проливе и тем самым создают фактор напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Ранее радио Sputnik сообщило, что эсминец США прошел недалеко от островов в Южно-Китайском море, которые являются предметом спора Пекина и Токио.