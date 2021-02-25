В Китае отреагировали на появление эсминца США в Тайваньском проливе
В Китае выразили протест в связи с проходом американского эсминца через Тайваньский пролив, назвав действия США попыткой подорвать стабильность в регионе. Как передает Арменпресс, об этом сообщают "Известия".
"Действия американского эсминца искусственно создают факторы риска, намеренно подрывают мир и стабильность в регионе. Мы выступаем решительно против этого", – приводит издание заявление официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Чжан Чуньхуэя.
В начале февраля СМИ также сообщали, что американский военный корабль прошел через Тайваньский пролив. Тогда в 7-м флоте США заявили, что эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke совершил стандартную перевозку груза по водному пути между Китаем и Тайванем.
По данным зарубежных СМИ, американские боевые корабли регулярно проводят учения по навигации в проливе и тем самым создают фактор напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
Ранее радио Sputnik сообщило, что эсминец США прошел недалеко от островов в Южно-Китайском море, которые являются предметом спора Пекина и Токио.
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