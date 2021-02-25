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Американец Ванде Хай заменит россиянина Корсакова в экипаже "Союза МС-18"

Американец Ванде Хай заменит россиянина Корсакова в экипаже "Союза МС-18"

Астронавт NASA Марк Ванде Хай может заменить в составе экипажа корабля "Союз МС-18" российского космонавта Сергея Корсакова, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На сайте "Роскосмоса" опубликована фотография, на которой у космонавта Петра Дуброва видна нашивка эмблемы экипажа корабля "Союз МС-18" с фамилиями "Новицкий, Дубров и Vande Hei".

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в состав экипажа корабля "Союз МС-18", который должен был стать первым полностью российским за 20 лет, войдут иностранные астронавты.

10 февраля в NASA сообщили, что изучают возможность получения дополнительного места для американского астронавта на корабле "Союз МС-18". В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" уточнили, что госкорпорация ожидает от NASA предложений по полету американского астронавта на "Союзе МС-18" на Международную космическую станцию (МКС).

 

 


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