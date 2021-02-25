Правительство освободило от военной службы Марлена Йолчяна, добившегося успехов в области науки

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Решением правительства Армении Марлен Артурович Йолчян, 1994 года рождения, будет освобожден от обязательной военной службы. Как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию, необходимость принятия решения обусловлена необходимостью расширения знаний, полученных в ходе его научной деятельности, возможностью продолжить интеллектуальную творческую деятельность, направленную на получение и применение новых знаний.

Марлен Йолчян, получив решением правительства от 18 июля 2019 года отсрочку, поступил и продолжил

научную, научно-исследовательскую деятельность в Инстируте геофизики и инженерной сейсмологии им. академик НАН РА А. Назарова" в качестве научного сотрудника-математика.

«20 августа 2020 года он защитил диссертацию, и решением Профессионального совета 050 ВКК РА, ему присуждена ученая степень кандидата физико-математических наук по теме "Самоконтрольные и супервизионные алгебры".

Работает в лаборатории математической геофизики и инженерной сейсмологии Института геофизики и инженерной сейсмологии академик НАН РА им. А.Назарова в качестве научного исследователя и проводит исследования в области прогнозирования землетрясений с использованием новых подходов, разработанных в его диссертации в области абстрактной алгебры, известных результатов дискретного математического анализа, а также современных инновационных алгоритмов машинного обучения, распознавания образов и искусственного интеллекта.

Его научные публикации опубликованы в армянских и зарубежных журналах.

“Это решение даст Йолчяну, как лучшему специалисту, возможность продолжить работу в научной, научно-технической, научно-исследовательской деятельности В Институте инженерной геофизической сейсмологии имени академика НАН РА А.Назарова», - говорится в обосновании.