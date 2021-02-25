Визит представителя Отборочной комиссии премии «Аврора» Бернара Кушнера в Армению и Арцах

Всемирно известный гуманитарный деятель и врач Бернард Кушнер прибыл в Армению по приглашению Гуманитарной инициативы «Аврора», которая продолжает организовывать визиты мировых гуманитарных лидеров в Армению и Арцах, исследуя новые возможности оказания помощи местному населению и продвижения международного статуса Арцаха. Господина Кушнера, соучредителя организации «Врачи без границ», бывшего министра иностранных дел Франции и члена Отборочной комиссии премии «Аврора», сопровождают гуманитарные деятели Ален Буане, основатель организации Solidarités International, и Патрис Франчески, бывший председатель Французского общества исследователей. Вместе они смогут ближе познакомиться с региональными гуманитарными проектами, поддерживаемыми «Авророй» и направленными на развитие предприятий микро- и малого бизнеса, восстановление инфраструктуры и оживление экономики. Бернар Кушнер – один из основателей созданной в 1971 году организации «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières), получившей Нобелевскую премию мира. В 1980 году он также стал соучредителем «Врачей мира» (Médecins du Monde). Господин Кушнер организовывал гуманитарные операции в Сомали, Сальвадоре, Ливане и Вьетнаме.

В 2018 году он присоединился к Отборочной комиссии премии «Аврора», куда входят лауреаты Нобелевской премии, выдающиеся политики, уважаемые гуманитарные деятели и известные правозащитники. Все они стремятся воздать должное современным героям и их исключительному вкладу в дело спасения человеческих жизней в критических ситуациях, а также продвижения идей гуманизма. Прибыв в Армению, Бернар Кушнер направился в мемориальный комплекс, посвященный жертвам Геноцида армян, чтобы почтить их память, а также воспользовался возможностью отдать дань уважения врачам-волонтерам, работавшим в Арцахе во время войны. На следующий день делегация выехала в Арцах, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержать местные гуманитарные проекты, в том числе те, которым содействует Гуманитарная инициатива «Аврора».

В Степанакерте господин Кушнер и другие члены делегации посетили Реабилитационный центр имени Кэролайн Кокс и встретились с ранеными солдатами, находящимися там на лечении. «Аврора» поддерживает улучшение инфраструктуры центра в рамках программы помощи Арцаху, направленной на содействие проектам, способствующим долгосрочному социальному развитию региона. Гуманитарная инициатива «Аврора» уже выделила $581 740 (300 660 500֏) для оказания помощи 57 местным и международным проектам, осуществляемым ее многочисленными партнерами. «Я благодарен за возможность приехать в Армению и Арцах и проявить солидарность с пострадавшими от войны. На меня произвели большое впечатление методы Реабилитационного центр имени Кэролайн Кокс, включающие всю семью и окружающую среду в терапевтический процесс. Здесь царит спокойная и позитивная атмосфера, и я рад, что «Аврора» поддерживает это учреждение, которое так необходимо в Арцахе», – отметил доктор Кушнер после визита. 24 февраля делегация Кушнера совершила поездку по районам Степанакерта, которые больше всего пострадали от войны, и пообщалась с представителями проектов, реализуемых при содействии «Авроры», включая операцию HALO Trust по обезвреживанию кассетных боеприпасов и других взрывчатых веществ в районах проживания гражданского населения с целью обеспечения безопасного возвращения перемещенных лиц в Арцах.

"Люди [здесь] прекрасно понимают, что их существование зависит, прежде всего, от безопасной окружающей среды, и мы теперь понимаем, как важно создать надлежащую структуру для их здравоохранения, чтобы оно отвечало потребностям этого сильного и мужественного населения", – заявил Ален Буане, покидая Степанакертский республиканский госпиталь. По дороге в Ереван Бернар Кушнер и его делегация заедут в Дилижан для осмотра школы UWC Dilijan и самого города. В пятницу, перед завершением визита, Бернард Кушнер планирует принять участие в модерируемой дискуссии в Ереванском государственном медицинском университете и посетить Матенадаран, национальное хранилище древних рукописей Армении, которое инициатива поддерживает благодаря программе Гранты «Авроры».