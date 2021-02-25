Акоп Аршакян встретился с представителями компании “Филип Морис Армения”

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян 24 февраля принял генерального управляющего компании “Филип Морис Армения” Наталью Майорову и операционного руководителя Научно-исследовательского центра ФМ в Армении Ваге Даниеляна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

Министр приветствовал гостей, представил им основные функции министерства, отметил, что министерство приступило к развитию высокотехнологичной сферы, добавив, что инновационные программы никогда не финансировались такими темпами.

Представители “Филипп Морриса” отметили, что их опыт здесь показал, что Армения имеет действительно большой научный потенциал, в чем они, работая с армянскими учеными, убеждаются все больше и больше.

По словам представителей компании, организация инвестировала в Армении 8 млн долларов, главным образом, в сферу науки. Действующие в республике различные институты, научно-исследовательские организации, университеты и учебные программы были профинансированы организацией. В течение 2021 года они намерены вложить еще 6-8 млн.

Организация намерена расширить свой персонал в Армении и помимо инновационных и научно-исследовательских исследований перенесла сюда и этап окончательных испытаний результатов научных исследований.

В ходе встречи подробно были обсуждены и образовательные программы, направленные на развитие экосистемы.