Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Белый дом.

Трамп в апреле 2020 года подписал и затем продлил действие указа, который препятствовал въезду в США "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США" во время пандемии коронавируса.

"(Прокламация) не продвигает интересы США. Напротив, она вредит США, например мешает членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями", - заявил Байден.

"Она также мешает отраслям экономики США, которые используют таланты со всего мира", - добавил Байден. Наконец, по его словам, из-за мер Трампа в страну не могли въехать лица, выигравшие вид на жительство в США (гринкарту) в ежегодной лотерее.