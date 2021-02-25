В разных частях Еревана прошли акции неповиновения
10:26, 25 Февраль, 2021
В разных частях Еревана прошли акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Как передает «Арменпресс», утром 25 февраля участники акции перекрыли улицы Еревана.
В частности, перекрыта часть проспекта Мясникяна, проспект Азатутян.
Демонстранты некоторое время перекрытой держали и улицу Гераци.
Об акциях неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна сообщается на странице Facebook “Движения спасения Родины”.
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