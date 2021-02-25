В разных частях Еревана прошли акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает «Арменпресс», утром 25 февраля участники акции перекрыли улицы Еревана.

В частности, перекрыта часть проспекта Мясникяна, проспект Азатутян.

Демонстранты некоторое время перекрытой держали и улицу Гераци.

Об акциях неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна сообщается на странице Facebook “Движения спасения Родины”.