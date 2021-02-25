“Тет-а-тет”: на сцену выйдут камерный состав филармонического оркестра, квартет “Ереван” и зрители

Камерный ансамбль Национального филармонического оркестра Армении, струнный квартет “Ереван” выступят с уникальной программой “Tet-a-tet”, подарив публике возможность насладиться безупречными произведениями Антонио Вивальди в более тесной, теплой атмосфере. Вечер камерной музыки состоится 2 марта в Концертном зале Арама Хачатуряна.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» фаготист Шмавон Григорян, который также является и одним из соавторов идеи концерта, сказал, что в вечере могут принять участие около 150 меломанов. Мы исполним серию для скрипки, двух фаготов и камерных концертов.

Он отметил, что они из-за эпидемии, после войны впервые выступают в формате “тет-а-тет”, возвращаются на сцену с большой энергией и энтузиазмом, стараются выдвигать более интересные инициативы, быть более активными, не оглядываться назад и продолжать двигаться вперед, развивая культурную жизнь Армении.

По словам скрипачки Ануш Никогосян, многие концерты камерной музыки в Европе проходят в небольших залах, даже в таких залах, где нет сцены. “Говоря о камерной музыке, возможно, они имели в виду именно это. Музыканты ближе к публике и получают от них больше энергии. Концерт такого масштаба может многим показаться необычным, но очень отрадно, что мы сможем вовлечь публику в наше выступление”, - сказала скрипачка и призналась, что для нее это будет экспериментом, но она счастлива - попробовать, а потом поделиться впечатлениями.

Говоря о произведениях Вивальди, Ануш Никогосян сказала, что Вивальди в жизни каждого скрипача играет очень важную роль. “Он был скрипачом, он когда-то совершил в мире большую революцию как композитор и как скрипач. Его произведения кажутся очень простыми, доступными, но они виртуозно насыщены. Вивальди никогда не стареет, он всегда современен. Его музыка звучит и сегодня, и так будет всегда. Я часто исполняю “Времена года”, но на концерте “Тет-а-тет” сыграю два произведения, которые раньше не исполняла. Я рада каждый раз знакомиться с новыми работами, потому что каждая из них прекраснее другой”, - заключила Ануш Никогосян.

В концерте примут участие скрипачка Ануш Никогосян, флейтист Нарек Авагян, фаготисты Шмавон Григорян и Андрей Шамиданов, контрабасист Карен Хачатрян, Артур Аванесов исполнит партию на клавесине.

Анжела Амбарцумян