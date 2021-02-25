СМИ: Нетаньяху просил Байдена не отменять введенные при Трампе санкции против МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к президенту США Джо Байдену с просьбой сохранить действие санкций, введенных в отношении Международного уголовного суда (МУС) при администрации бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом, как передает в среду портал Axios со ссылкой на источники, израильский лидер попросил в ходе телефонного разговора с Байденом на прошлой неделе.

Как поясняет издание, представители израильских властей обеспокоены возможными препятствиями, которые может создать отмена рестрикций в рамках усилий Израиля "по прекращению расследования потенциальных военных преступлений" в отношении страны. В январе агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент сообщало, что нынешние власти США намерены тщательно изучить санкции, введенные предыдущей вашингтонской администрацией в отношении должностных лиц МУС, передает Арменпресс.

Прокуратура МУС вела предварительное изучение ситуации в Палестине с 16 января 2015 года. В мае 2018 года Палестина направила обращение в прокуратуру с просьбой об изучении ситуации. В документе содержался запрос на расследование преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда, на территории Государства Палестина с 13 июня 2014 года.

20 декабря 2019 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что по запросу Палестины "прокуратура завершила предварительное изучение и пришла к выводу, что ситуация удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования" в отношении действий Израиля на палестинских территориях. Она добавила, что у нее есть все основания полагать, что военные преступления были совершены на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа.