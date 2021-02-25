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На внутригосударственной автодороге, связывающей Арцах с Арменией, - гололедица

На внутригосударственной автодороге, связывающей Арцах с Арменией, - гололедица

На внутригосударственной дороге, связывающей Арцах с Арменией, - гололедица. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по ЧС МВД Республики Арцах.

На автодороге Шуши-Бердзор-Горис местами - гололедица и туман

Дорога Горис-Сисиан полностью покрыта гололедом.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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