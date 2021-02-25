На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении закрыты автодорога Берд-Чамбарак, дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, для других транспортных средств - труднопроходим.

Автодороги Тавушской области - труднопроходимы.

На автодорогах Артик-Алагяз и Ванадзор-Дилижан Сюникской области, в Ашоцке Ширакской области местами - гололедица.

В Тавушской области идет снег.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс из-за снежной бури закрыта для всех видов транспортных средств. На российской стороне скопилось 550 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.