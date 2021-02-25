В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в четверг в центральной части Мьянмы. Как передает Арменпресс, об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зафиксировавшая подземные толчки в 10:34 по китайскому времени (05:34 мск).

Эпицентр находился в 210 км к северу от города Мейтхила. Глубина залегания очага в сводке не приводится.

Данных о жертвах и разрушениях к этому часу не поступало.