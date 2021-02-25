Событийный туризм восстанавливается: приграничные общины будут в центре внимания

Сфера туризма Армении после значительных потерь пытается оправиться от проблем 2020 года. Хотя эпидемия еще не отступила, в любом случае туристический сезон в этом году будет богат туристическими фестивалями даже с учетом новых реалий. Как сообщила «Арменпресс» директор Ассоциации армянских фестивалей Нуне Манукян, ограничений на проведение массовых мероприятий нет, и это хорошая возможность восстановить сферу событийного туризма в стране.

«В связи с пандемией Ассоциация фестивалей разработала новые правила проведения мероприятий. Например, исходя противоэпидемических правил, павильоны будут размещены на расстоянии друг от друга, персонал будет в масках, в павильонах на видных, доступных местах будут размещены дезинфицирующие средства. Планировка территории будет сделана таким образом, чтобы не было накоплений людей», - сказала Нуне Манукян.

Директор ассоциации сообщила, что, несмотря на то, что каждый год фестивальный сезон начинается с мероприятия, посвященного вину - «Happy Wine Days», которое занимает особое место среди фестивалей Армении. Он проводится ежегодно в первую пятницу и субботу мая, но в 2021 году он состоится 4-5 июня. В этом году открытие фестивального года состоится 30 апреля фестивалем «Дух Армении», запланированном в Английском парке Еревана. Будет представлен весь ассортимент напитков, производимых в Армении, от авторских дистиллированных напитков до благородных коньяков. Посетителям предложат более 1 500 наименований напитков. Затем состоится традиционный «Фестиваль долмы» с ее неповторимым вкусом и запахом. Посетители смогут познакомиться с самым разнообразным ассортиментом долмы. Как всегда, этот вкусный процесс будет сопровождаться и культурными мероприятиями. Потом будут без “Ереванские дни вина”. Они соберут всех любителей вина. Мероприятие включает в себя дегустацию армянского вина, а также большую демонстрацию сырных блюд виноделен и местных ресторанов.

В течение года основное внимание будет уделяться приграничным общинам.

Мы обязательно проведем Фестиваль шелковицы в Караунже, который стал приграничным городом. Я считаю, что это очень важно для внутреннего туризма. Община не должна терять своего очарования, должна оставаться интересной для гостей, а местные жители должны убедиться что это безопасно. Фестиваль вина пройдет в общине Арени, а Фестиваль гаты - в селе Хачик. Будем активны и в Тавуше. Напомню, что компания-организатор «Ереванских дней вина» планировала провести два мероприятия в регионах и в приграничных населенных пунктах. Речь идет о мероприятиях «Тавушские винные дни» и «Ереванская музыкальная ночь». Я считаю, что общины следует укреплять, развивая событийный туризм», - сказала Нуне Манукян. В течение года в Енокаване пройдет Фестиваль «Haybus», будет отмечаться день рождения «Yell Extreme Park». Любители экстрима соберутся в общине Туманян Лорийской области для участия в Фестивале армянского рафтинга. Любители песни и танцев могут также ознакомиться с предложениями Международного фестиваля танго, Международного музыкального фестиваля «Севан», Национального фестиваля традиционной песни и танца «Гутан».

Фестивали состоятся, но в этом году из-за пандемии, большого притока туристов из-за границы не ожидается. Нуне Манукян отметила, что это очень важно, эти фестивали важны и для внутреннего туризма. Она отметила, что в прошлом году из-за эпидемии люди обратились к внутреннему туризму. То же самое может быть и сейчас, поэтому, по мнению эксперта, у наших граждан появится возможность посещать развлекательные заведения и хорошо проводить свой досуг. Из-за войны многие села стали приграничными, и сейчас очень важно, чтобы в этих населенных пунктах проходили мероприятия, фестивали, чтобы и в последующие годы люди не боялись приезжать сюда.

«Помню, когда мы только начали проводить в Армении фестивали, тогда не было туристов из-за границы. Получается, что мы опять начинаем с нуля, но нет проблем, мы готовы. Кстати, я нашла исследование, связанное с международными фестивалями, в котором говорится, что такие мероприятия нужно проводить и нужно увеличивать их количество, потому что людям не хватает такой среды, радости, эмоций. Это говорит о том, что ничто не может заменить общение и контакты», - добавила директор ассоциации.

В любом случае уже есть небольшая активность, связанная с возобновлением полетов, которая, в свою очередь, туристическому сектору посылает сигнал. Уже из разных стран есть желающие приехать в Армению. Нуне Манукян отметила, что туроператоры уже интересуются намеченными мероприятиями. Ассоциация стремится увеличить количество подобных мероприятий, чтобы предоставить туристам и туроператорам четкий список и календарь традиционных фестивалей. Ассоциация представит подробную информацию о фестивалях и событиях в Армении на своей официальной странице в Facebook.

Анна Гзирян