Цены на цветные металлы - 24-02-21

ЛОНДОН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2148.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9126.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2148.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 19254.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 26975.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2877.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 27558.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.