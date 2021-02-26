“Ереванский бестселлер”: Гарри Поттер - самый востребованный: детская литература, январь, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за январь.

На первой горизонтали - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

На второй горизонтали - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

Третье место занимает произведение Джанни Родари “Голубая стрела”. По итальянской легенде, каждый год, в Праздник Богоявления Бефана ходит по домам и раздает детям подарки. Героиня этой милой истории Джанни Родари старушка Бефана имеет маленький магазин игрушек. Из-за витрины игрушки, покорные своей “заводной” судьбе и воле своей капризной хозяйки, наблюдают за происходящим на заснеженной улице. Но в ночь Богоявления они оживают, садятся в волшебный поезд по имени “Голубая стрела” и решают сами себя подарить детям, которым родители не могут купить подарки. Пассажиры Голубой стрелы маленьким читателям показывают прекрасный пример любви, самопожертвования и солидарности.

На четвертом месте сборник сказок Ованеса Туманяна - одного из самых популярных авторов всех времен. Произведения Туманяна востребованы всеми поколениями, их читают также и взрослые. В основе сказок лежат популярные темы и повествования.

На пятом месте “Мышонок Пуй-Пуй” Дереника Демирчяна. Сказка о знаменитой мышке понравится всем детям, многим ее сюжет известен.

Сказка Диснея “ Холодное сердце” занимает шестое место. В счастливом королевстве Арендель царствует вечная зима. Удастся ли принцессе Анне найти сестру и спасти Арендель из когтей зимы.

Книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Комната Секретов” на седьмом месте. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

“Пинокио” Карло Колоди занимает восьмое место. Невероятные приключения деревянной куклы Пинокио давно покорили сердца бесчисленных маленьких читателей. Замечательные, красочные иллюстрации книги отражают всю прелесть и дух этой бессмертной истории.

На девятом месте - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и узник Азкабана”. В течение двенадцати лет в тюрьме Азкабана содержался ужасный заключенный по имени Сириус Блэк. Его боятся все, даже маги. Блэк однажды одним лишь проклятием убил одновременно тринадцать человек. Многие думали, что он потомок лорда Волдемора. И теперь Сириусу Блэку удается обмануть даже охранников Азкабана и сбежать из его ненавистной камеры. Однако, Блэк каким-то образом связан с Гарри.

На десятом месте рассказ Лилит Акопян “Телетрип”. Рассказ повествует о планете за семью созвездиями, о ее обитателях, о девочке, ее бабушке и дедушке. Жизнь в Телетрипе другая, там другое измерение времени. Жители Телетрипа внимательно следят за событиями на планете Земля и иногда приезжают на нашу планету с особой миссией. Единственное лекарство для этих уникальных людей - искусство. Все на этой необычной планете настолько впечатляюще, что хочется переместиться в этот мир, прожить там одну весну с героиней и ее бабушкой и дедушкой.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).