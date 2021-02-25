“Реал” и “Манчестер Сити” одержали победу: Лига чемпионов УЕФА

В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА состоялись еще два матча.

Как передает «Арменпресс», итальянская “Аталанта” дома приняла мадридский “Реал”. В первом тайме ни один из клубов не реализовал свой шанс, лишь к концу матча “королевский клуб” смог буквально вырвать победу. Единственный и победный гол “Реала” забил Менди. Итог матча “Аталанта” - “Реал” - 0:1.

Мюнхенская “Боруссия” на своем поле принимала “Манчестер Сити”. В составе горожан отличился Силан Габриэл Жезус. Итог матча “Боруссия” - “Манчестер Сити” - 0:2.

Ответные встречи команд состоятся 17-го марта.