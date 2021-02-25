Перед Араратским дерби
В перенесенном матче 5-го тура Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу, «Арарат» на городском стадионе Чаренцавана примет «Арарат-Армения». Это очень важный матч с точки зрения турнирной таблицы.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба «Арарата». И «Арарат», и «Арарат-Армения» свои первые матчи 2021 года завершили победой. «Арарат» принимал «Урарту» в Чаренцаване, благодаря дублю Маури Коне, он победил со счетом 2:0. Кстати, этими двумя голами Коне стал самым результативным футболистом чемпионатов Армении, превзойдя показатель Жан-Жака Бугуи на два гола.
Команда Вардана Бичахчяна не проигрывала в последних 8 матчах, она одержала 5 побед и 3 матча завершила вничью. Команда приближается к предстоящему матчу с неплохой статистикой, сохраняя в последних 3-х играх неприкосновенность своих ворот.
А победа над «Урарту» ознаменовалась тем, что Эдгар Малакян и Давид Маноян в 250-й раз вышли на поле игроками армянских клубов, а также участниками официальных соревнований национальной и молодежной сборных.
Несмотря на то, что это юбилейная игра, Эдгар Малакян в матче с «Урарту» получил красную карточку. Он пропустит матч с «Арарат-Арменией». Конечно, в «Арарате» есть замены Малакяну, но армянский полузащитник оставил очень хорошее впечатление в последних играх, как и на сборах, и стал одним из лидеров команды.
«Арарат-Армения» подходит к игре в основном составе, который этой зимой пополнился несколькими сильными игроками. Новички команды Александр Карапетян и Вбеймар Ангуло уже успели заявить о себе и в предстоящей игре постараются вывести команду вперед.
В этом сезоне армянской Премьер-лиги VBET эти команды встречаются уже во второй раз. В матче 2 декабря не было забито ни одного гола.
Матч «Арарат» - «Арарат-Армения» будет обслуживать судейская бригада Завена Ованнисяна. Инспектором игры ФФА будет Ваан Беракчян. Этот матч также будет закрыт для болельщиков, но любители футбола смогут посмотреть игру на официальном канале FFA Youtube.
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