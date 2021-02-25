Рейтинговый турнир Олимпийских игр по боксу пройдет в июне

Европейский отборочный турнир по боксу летних Олимпийских игр в Токио пройдет с 4 по 8 июня.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба НОК Армении. Место проведения конкурса станет известно до 1 марта. Возможно, он пройдет в одной из скандинавских или балтийских стран.

Отборочного турнира мира не будет. Квалификация будет определяться коэффициентами классификационной таблицы. Подробности будут объявлены позже.

Для профессиональных боксеров будут учтены результаты предыдущих Олимпийских игр, европейских и мировых турниров.

Добавим, что в прошлом году в Лондоне, на отборочном турнире Европы, недоконченном из-за пандемии, армянской команде все же удалось получить одну олимпийскую путевку. Этой чести удостоился вышедший в полуфинал Корюн Согомонян (52 кг).