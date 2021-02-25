Представлены претенденты на звание лучшего спортсмена года премии “Laureus World Sports Awards”

Представлены претенденты на звание лучшего спортсмена 2021 года премии “Laureus World Sports Awards”.

Как передает «Арменпресс», на премию претендуют чемпион Формулы-1, британский автогонщик “Мерседеса” Льюис Хэмилтон, вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, американский баскетболист “Лос-Анджелес Лейкерс” Леброн Джеймс, рекордсмен мира по прыжкам в высоту Джошуа Кипру Чептеге, польский футболист мюнхенской “Баварии” Роберт Левандовски, рекордсмен мира в беге на 10 000 метров швед Арман Дюплантис.