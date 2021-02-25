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Лидер мужского чемпионата Армении по шахматам остается неизменным

Лидер мужского чемпионата Армении по шахматам остается неизменным

В мужском первенстве Армении по шахматам лидирует Ованнес Габузян.

Как передает «Арменпресс», в Ереване в Доме шахмат имени Тиграна Петросяна состоялись партии 8-го тура. Очко поделили пары Саргсян-Андриасян, Габузян-Пашикян, Мартиросян-Гарибян. Победы одержали Мануэл Петросян, Самвел Тер-Саакян, Тигран Арутюнян.

Лидер мужского чемпионата с 6,5 очками -  Ованнес Габузян. 6 очков имеет Арман Пашикян и по 5,5 очков имеют Самвел Тер-Саакян и Тигран Арутюнян.


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