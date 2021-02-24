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Тиран Хачатрян освобожден с должности первого заместителя Генштаба ВС Республики Армения

Тиран Хачатрян освобожден с должности первого заместителя Генштаба ВС Республики Армения

Указом президента Армении и по предложению премьер-министра, Тиран Хачатрян освобожден с должности первого заместителя Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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