Тиран Хачатрян освобожден с должности первого заместителя Генштаба ВС Республики Армения
Указом президента Армении и по предложению премьер-министра, Тиран Хачатрян освобожден с должности первого заместителя Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
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