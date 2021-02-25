Газета “Айастани Анрапетутюн”: Тяжелая и унизительная цена

“Заявление о прекращении военных действий, подписанное 9 ноября прошлого года, считается поражением для Армении и победой для Азербайджана. Однако процессы, происходящие между Турцией и Азербайджаном в политической, экономической, образовательной и других сферах, показывают, что ценой сегодняшней победы будет резкое снижение суверенитета Азербайджана, вплоть до его потери. Конечно, этот процесс не только начался, в последние годы Азербайджану была навязана концепция «Одна нация, два государства», и военная победа при прямой поддержке Турции ускорила темпы ее претворения. Уже вступило в силу межправительственное соглашение о создании и функционировании культурных центров между Турцией и Азербайджаном, подписанное еще 25 апреля 2018 года. Упрощается и двустороннее передвижение граждан двух стран, в результате чего граждане Турции и Азербайджана получают возможность совершать взаимные визиты по идентификационным картам (ID). Естественно, лишне говорить и о тесном сотрудничестве двух стран в военной сфере. Развязанная 27 сентября война стала ярким доказательством этого, а также то, что сегодня турецкая армия уже полноценно дислоцирована в Азербайджане. Однако самым примечательным является последовательное приведение к соответствию законодательств Турции и Азербайджана. С точки зрения законодательства фактический процесс развивается так, что в ближайшие годы не исключено, в лучшем случае, создание конфедерации, а на самом деле поглощение Азербайджана Турцией”.

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