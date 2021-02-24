Венесуэла объявила персоной нон-грата главу миссии ЕС в республике

Власти Венесуэлы приняли решение объявить персоной нон грата посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу в ответ на введенные сообществом санкции против Каракаса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"По решению президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы вручили Исабель Брильанте Педросе ноту, в которой она объявлена персоной нон грата", - заявил Арреаса, выступление которого транслировалось телеканалом Telesur.

Министр добавил, что у дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

В понедельник Евросоюз расширил санкции против венесуэльских госслужащих. В черный список вошли еще 18 человек, в том числе председатель венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены Национальной ассамблеи и судьи. Таким образом, всего в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят 55 физических лиц.