В Испании избавились от последней статуи Франсиско Франко

Последняя остававшаяся в Испании статуя диктатора Франсиско Франко (1892-1975 годы) была убрана в автономном городе Мелилья. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, ассамблея автономного города ранее поддержала решение избавиться от монумента, который был установлен у входа в местный порт. За инициативу проголосовали 14 депутатов, 10 парламентариев воздержались, один высказался против. Статуя появилась в городе в 1978 году.

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. Он умер в 1975 году в возрасте 82 лет, был похоронен в монументальном комплексе "Долина павших" под Мадридом. Оттуда 24 октября 2019 года его останки были перенесены на кладбище Мингоррубио.