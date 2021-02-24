Россияне стали активно покупать авиабилеты в Армению

Армения стала самым популярным зарубежным авианаправлением у россиян, после новостей о возобновлении регулярного авиасообщения поиски билетов в эту страну выросли в полтора раза по сравнению со средним уровнем за предыдущие два месяца. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Туту.ру.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий изучил спрос на полеты за рубеж на первую половину 2021 года. Наиболее востребованной оказалась Армения. Сюда продано почти 20 процентов билетов (учитывались документы, оформленные с 1 января по 15 февраля, на вылеты с 1 января по 30 июня).

При этом средний чек на проездные документы из Москвы в Ереван вдвое выше, чем год назад. Он увеличился с 6 160 до 13 622 рублей за билет в одну сторону.

Второй по популярности оказалась Киргизия. Сюда также продается почти каждый пятый авиабилет за рубеж. Замыкает тройку Турция, доля этого направления у самостоятельных путешественников выросла в пять раз — с 3,4 до 17,6 процента.

В десятку по спросу входят Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Украина.