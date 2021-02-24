Президент Армении поздравил Гарибашвили в связи с вступлением в должность премьер- министра Грузии

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание Ираклию Гарибашвили в связи с вступлением в должность премьер-министра Грузии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян подчеркнул важность продолжения укрепления и углубления добрососедских отношений и конструктивного диалога.

«Надеюсь, что во время Вашего пребывания на этом посту основанная на взаимном уважении и доверии армянского и грузинского народов дружба будет способствовать развитию межгосударственного сотрудничества во всех сферах», - говорится в поздравительном послании президента Республики.